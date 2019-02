Lawine in Tirol: 1 Toter, Suche geht am Sonntag weiter

Oberhalb von Reutte in Tirol dauerte die Suche nach Tourengängern, die offenbar von einer Lawine verschüttet worden waren, auch nach Einbruch der Dunkelheit an. Dann wurden der Rettungseinsatz aber unterbrochen und sollte am Sonntag fortgesetzt werden.

Wie der BR berichtet, konnte mindestens ein Mann nur noch tot geborgen werden. Mindestens eine weitere Person wurde schwer verletzt. Insgesamt wurden offenbar fünf Menschen verschüttet.

Die Lawine in den Ammergauer Alpen soll sich über etwa 300 Meter erstrecken und ganz in der Nähe des Alpenhotels Ammerwald in der Nahe des Plansees abgegangen sein.