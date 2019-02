"Operation Aderlass": 13 Festnahmen wegen Doping im Langlauf

Viele Verantwortliche sind geschockt: In einer konzertierten Aktion sind in Österreich und in Deutschland insgesamt 13 Personen festgenommen worden. Offenbar waren die Aussagen des österreichischen Skilangläufers Johannes Dürr Auslöser der Razzien in Seefeld und Erfurt. Er hatte in einer ARD-Sendung von Doping in seiner Disziplin berichtet.

Die bayernweite Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Doping ließ nach eigenen Angaben vier Personen festnehmen und elf Objekte durchsuchen, neun davon in Erfurt.

Das Bundeskriminalamt in Österreich hatte zuvor mitgeteilt, dass bei der koordinierten Aktion im Rahmen der nordischen Ski-WM in Seefeld insgesamt neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt worden waren.