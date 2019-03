Juan Guaidó - eine Gefahr für Venezuela?

Der von den USA anerkannte Übergangspräsident Juan Guaido ist bei seiner Rückkehr nach Venezuela nicht festgenommen worden, sondern hat seine Anhänger zu weiteren Protesten aufgefordert.

Ob Staatschef Nicolas Maduro in den kommenden Tagen nicht doch gegen seinen Widersacher vorgeht, bleibt abzuwarten.

In Brüssel warnt die Botschafterin Venezuelas bei der EU vor Guaido.

Claudia Salerno erklärte: "Herr Guaido könnte ein Risiko für das Leben, die Sicherheit und die Stabilität aller Venezolaner darstellen. Denn dieser Herr - hat ganz offen am 24. Februar vom Ausland aus gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass das Parlament eine ausländische Militärintervention in unserem Land erlauben könnte. Ich glaube, mit einer solch klaren und gefährlichen Agenda ist nicht Guaido in Gefahr, wir Venezolaner sind die, die der Gefahr ausgesetzt sind."

Die Botschafterin spielt auf eine mögliche Intervention der USA an. Viele EU-Staaten - darunter Deutschland - haben sich hinter Guaido gestellt.