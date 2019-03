Tödliche Messerstecherei in Leverkusen: 3 Verdächtige geflüchtet

In Leverkusen ist ein 23 Jahre alter Pole nach einer Messerstecherei verstorben. Das teilte die Polizei an diesem Mittwoch mit.

Die Beamten suchen nach drei Verdächtigen, die in der Wohngemeinschaft zu Besuch waren. In dem Appartement wohnten nach Angaben eines Sprechers insgesamt acht polnische Handwerker. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstagabend in der Wohnung zu einem Streit mit den drei Gästen. Mindestens einer von ihnen soll mit einem noch unbekannten Gegenstand auf den 23 Jahre alten Bewohner eingestochen haben. Anschließend flüchtete das Trio.

Eine Mordkommission ermittelt. Die Polizei überprüft unter anderem Zeugenaussagen zur Identität der Verdächtigen.