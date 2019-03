Earth Hour 2019 um 20.30 Uhr: Licht aus für den Planeten

Weltweit gehen an diesem Samstagabend in vielen, vielen Städten die Lichter aus, die Beleuchtungen von Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm und dem Brandenburger Tor werden abgeschaltet. Um 20 Uhr 30 Ortszeit ist Earth Hour. Ins Leben gerufen hat diese Aktion für den Klimaschutz der WWF. Alle Menschen auf der Welt können sich daran beteiligen, indem sie in ihren eigenen Wohnzimmern das Licht ausmachen.

Die Organisatoren und die Menschen, die sich an der Earth Hour beteiligen wollen ein Zeichen setzen - einen Tag, nachdem in Berlin und in vielen Städten in Europa Zehntausende Schülerinnen und Schüler bei den Fridays for Future dafür protestiert haben, dass die Politiker mehr tun, um die Erderwärmung zu stoppen.

Der WWF erklärt auf seiner Internetseite: "Alles begann 2007 in einer Stadt – Sydney. Mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte nahmen am 31. März 2007 an der ersten Earth Hour teil und schalteten bei sich zu Hause für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Ein Jahr später erreichte Earth Hour 370 Städte in 35 Ländern verteilt über 18 Zeitzonen. Earth Hour wurde zur globalen Bewegung. In den vergangenen Jahren schrieb Earth Hour Geschichte und wurde zur größten weltweiten Umweltschutzaktion, die es je gab."

Auch der UN-Generalsekretär macht mit.