Demonstranten werfen Fenster der EU Kommission in Brüssel ein

Bei Protesten für besseren Klimaschutz in Brüssel haben einige Demonstranten Fenster eines Gebäudes der Europäischen Kommission eingeworfen.

Die Polizei hat 70 Personen in Gewahrsam genommen. An der Demonstration in Brüssel beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 8000 Menschen.

In ganz Belgien sind rund 15.000 auf die Straßen gegangen. Es gab einen weiteren Klimamarsch in Lüttich, an dem etwa 7000 Menschen teilnahmen.

Seit Monaten fordern immer wieder Tausende Demonstranten, mehr gegen die Erderwärmung zu tun. Auch Schüler protestieren hier wöchentlich - jedoch donnerstags und nicht freitags wie in vielen anderen Ländern, unter anderem auch in Deutschland.