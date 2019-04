Melbourne: Abfall-Lager steht in Flammen

In Melbourne ist ein Lager für Industrie-Abfälle in Brand geraten. Über einhundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder waren kleinere Explosionen zu hören, weithin sichtbar stiegen schwarze Rauchwolken auf. Die Behörden riefen die Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Umliegende Industrieanlagen wurden evakuiert.

Dem Abfallunternehmen "Bradbury Industrial Services" war erst im März die Lizenz entzogen worden, nachdem Untersuchungen der Umweltbehörde ergeben hatten, dass die Firma mehr Industrieabfälle als eigentlich zugelassen auf dem Gelände lagerte.

Die Brandursache war zunächst unklar. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.