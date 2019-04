Abschied aus Gaza

Dutzende Tiere sind aus einem Zoo in Rafah im Gazastreifen fortgebracht worden. Sie sollen künftig in Jordanien und in afrikanischen Ländern untergebracht werden. Löwen, Füchse, Affen und Pelikane befanden sich unter den Tieren, die teils über Tunnel in den Gazastreifen geschmuggelt worden waren. Der Tierpark in Rafah war nicht mehr in der Lage, sich angemessen um die Tiere zu kümmern. Auch aus anderen Zoologischen Gärten im Gazastreifen sollen Tiere in andere Unterkünfte umgesiedelt werden.