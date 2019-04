Jubiläums-Feiern in der Formel 1

Mercedes Benz hat in Silverstone gerade 125 Jahre Mercedes Motorsport gefeiert - mit vielen Renn-Ikonen und legendären Klassikern des deutschen Autobauers.

Und es steht noch ein Jubiläum bevor: Die F1-Stammpiloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas werden am Wochenende beim 1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte für das Silberpfeil-Kader antreten.

Allerdings in China und nicht in Silverstone, wo vor fast 70 Jahren am 13. Mai 1950 alles begonnen hat. Das große Jubiläumsrennen am Sonntag auf dem Shanghai International Circuit könnte zu einer äußerst spannenden Angelegenheit werden- beim Trainingsstart in China hatten alle Teams mit technischen Problemen zu kämpfen.