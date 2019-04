Neuer Übergangsstaatschef: Demonstranten misstrauisch

Sudans Präsident Omar al-Baschir wurde gestürzt, auch dessen kurzzeitiger Nachfolger, Verteidigungsminister Awad Ibn Auf, ist mittlerweile nicht mehr an der Macht. Der langjährige Vertraute al-Baschirs trat zurück, an der Spitze des militärischen Übergangsrates steht jetzt Generalleutnant Abdel Fattah al-Burhan.

Die Demonstranten in der Hauptstadt Khartum bleiben misstrauisch. Sie wollen protestieren, bis das Militär die Macht an eine zivile Übergangsregierung abgegeben hat.

Ein Demonstrant sagt: „Ibn Auf wurde durch die Revolution gestürzt, so wie al-Baschir. Abdel Fattah al-Burhan ist der Neue, wer ist das? Und was wird er sagen und anders machen? Wird er in unseren Protestgesang einstimmen? Wir werden nicht emotional reagieren, wir warten auf seine erste Rede und entscheiden, wie wir mit ihm umgehen sollen."

„Es ist eine großartige Sache für den Sudan, unsere Hoffnungen werden sich erfüllen. Wir verlassen die Straßen nicht, bis das erreicht ist, was wir wollen“, so eine Demonstrantin.

Erste Proteste hatte es im Dezember nach der Erhöhung der Treibstoff- und Brotpreise gegeben. Diese weiteten sich rasch aus, die Demonstranten forderten schließlich den Rücktritt von Langzeitpräsident al-Baschir. Am Donnerstag wurde der 75-Jährige vom Militär abgesetzt und festgenommen.