Paris schwankt, aber... "Fluctuat nec mergitur"

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat an diesem Montagabend, an dem Notre-Dame in Flammen steht, das Motto der französischen Hauptstadt wieder hervorgehoben. Auf Twitter schrieb Hidalgo, sie habe keine Worte, die stark genug seien, um den Schmerz auszudrücken, den sie empfinde, wenn sie sehe, wie die Flammen Notre-Dame zerstören. An diesem Abend weinten alle Pariser und alle Franzosen um das Emblem der gemeinsamen Geschichte. Aber aus der Devise ziehe man die Kraft wieder aufzustehen. Fluctuat nec mergitur.

Letzeres ist das Leitmotiv von Paris - auf Lateinisch. Paris ist wie ein Schiff, das nicht untergeht. Die Stadt lässt sich nicht unterkriegen.

"Fluctuat nec mergitur" - "Sie schwankt, aber sie geht nicht unter"

“Fluctuat nec mergitur” war schon ab November 2015 in aller Munde. Das Motto der Stadt Paris war einer der Slogans der Widerstandsbewegung der Franzosen nach den Terroranschlägen von Paris.

Es ist der alte Wahlspruch der Stadt Paris, der unter dem Schiff auf dem Wappen der Stadt steht.