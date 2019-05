Unwetter und Gewitter - auch in Berlin: 10 der besten Bilder

Unwetterwarnungen hatte es für weite Teile Deutschlands und für den Alpenraum schon seit mehreren Tagen gegeben. An diesem Montag war auch Berlin am Nachmittag von einem starken Gewitter betroffen. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld gab es wegen des starken Gewitters Verspätungen. Auch S-Bahnen und andere öffentlichte Verkehrsmittel waren beeinträchtigt.

Die Berliner Feuerwehr war im Dauereinsatz.

In den kommenden Tagen wird vielerorts mit Dauerregen gerechnet. In weiten Teilen der Schweiz regnet es schon sei Sonntagabend. Überhaupt war der Mai im Alpenraum bisher kaum sonnig - und oft für die Jahreszeit zu kühl. Die Eisheiligen - die seit dem 15. Mai zu Ende sind - haben in wieten Teilen Europas 2019 ihrem Namen alles Ehre gemacht.

Im Internet teilen viele Bewohner der deutschen Hauptstadt ihre Bilder vom Gewitter und von den Folgen des starken Regens.

