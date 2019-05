Theresa May: Die gescheiterte Brexit-Premierministerin

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt Parteichefin der konservativen Tories zum 7. Juni angekündigt - und damit sind auch ihre Tage als Regierungschefin gezählt. Sie kündigte an, die Amtsgeschäfte noch weiterzuführen, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt ist."Es war für mich die größte Ehre, die zweite weibliche Regierungschefin zu sein" und es sei eine Ehre gewesen, dem Land, das sie liebe, zu dienen, so May unter Tränen.

Eine emotionale Abschiedsankündigung für eine steinige Amtszeit mit wenig Höhen und vielen Tiefen. Unser Video gibt einen Überblick.