Frankreich: Keine Gewalt mehr an Kindern

In Frankreich ist körperliche Züchtigung bei Kindern ab sofort verboten.

Am Dienstag wurde ein Gesetz verabschiedet, das es Eltern verbietet, ihre Kinder zu schlagen. Auch Demütigungen oder Beleidigungen zählen dazu. Das hat das Parlament einstimmig beschlossen.

In Deutschland gibt es dieses Verbot schon seit fast 20 Jahren. Seit dem Jahr 2000 haben hier Kinder das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.

In Österreich gibt es das Gesetz seit 1989, in der Schweiz ist Gewalt in der Erziehung seit 1978 verboten. Das Gesetz wird aber unterschiedlich ausgelegt.