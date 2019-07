Motorsägen-Melania: Gewöhnungsbedürftige Holzskulptur der First Lady

Das sorgt für ordentlich Gesprächsstoff: In der slowenischen Kleinstadt Sevnica ist eine Holzskulptur enthüllt worden, die keine Geringere als Melania Trump darstellen soll. Sie trägt ein blaues Kleid und grüßt mit der linken Hand. Doch nicht alle erkennen die First Lady in der Figur.

"Der Künstler hat lange daran gearbeitet", so Anwohner Franc Stopar. "Ich glaube, er hat drei Tage gebraucht. Er hat nur eine Motorsäge benutzt - das macht es natürlich schwer. Sie sieht nicht so sch ön aus wie im echten Leben."

Ein bisschen Ähnlicheit gibt es dann doch

Melania Trump wuchs in Sevnica auf - rund 90 Kilometer von Sloweniens Hauptstadt Ljubljana entfernt. Jetzt ist sie dort in Holz verewigt.

Katarina Klenovsek, eine andere Anwohnerin sagt:

"Wissen Sie, in welcher Hinsicht die Skulptur Melania ähnelt? Schauen Sie nur, hoch oben steht sie - genau wie die echte Melania, die an der Spitze der USA steht. Ein kleines Mädchen aus Sevnica. Hut ab vor ihr."

Die Idee zur Figur hatte US-Künstler Brad Downey - umgesetzt wurde sie von einem Kunstschaffenden vor Ort. Dazu geäußert hat sich Melania Trump bislang nicht.