Naturwunder Lotussee

Der "Lotussee" in Sibirien hat Blütesaison und zieht Besucher aus der ganzen Welt an.

Einmal im Jahr, in der Regel Ende Juli oder Anfang August, vollzieht sich das Naturwunder: Der See in dem kleinen Dorf Galkino, 30 km von der Stadt Chabarowsk entfernt, wird von einem rosafarbenen Teppich aus tausenden Lotusblüten bedeckt. Die Blüten können einen Durchmesser von 30 cm erreichen.

Der See macht die Region zu einem beliebten Reiseziel für Fotografen und Instagram-Blogger. Nach zwei Wochen ist das Naturschauspiel dann auch schon wieder vorbei.