Die Pyronale in Berlin - die Weltmeisterschaft der Feuerwerker

Die Feuerwerks-Weltmeisterschaft Pyronale findet am letzten Augustwochenende zum 14. Mal am Berliner Olympiastadion statt.

Jeder Wettbewerbsbeitrag ist etwa 15 Minuten lang und besteht aus Pflicht und Kür. Zur Pflicht gehören ein einminütiges Feuerwerk ohne Musik und in den vorgegebenen Farben Violett und Silber sowie eine vier Minuten lange Choreografie. In der Kür zeigen die Teams zehn Minuten lang ein Feuerwerk in eigener Gestaltung zu populärer klassischer Musik

Sechs internationale Teams treten an, Feuerwerkprofis, verschiedene Prominente und die Zuschauer entscheiden über den Gewinner.