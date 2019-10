Festnahme: Mann verschanzte sich in französischem Museum

In der südfranzösischen Stadt Saint-Raphaël ist ein Mann von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen worden. Er hatte sich am Vormittag in einem archäologischen Museum verschanzt, verdächtige Schriftzüge wurden Medienberichten zufolge entdeckt. Gegen neun Uhr morgens meldete die Polizei via Twitter, dass es im Stadtteil Var einen Einsatz gebe und forderte Bürger auf, die Umgebung zu meiden.

Es werde eine Spezialeinheit erwartet, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt wird, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Mittwoch. Am Morgen schlug einem weiteren Bericht von des Senders France Bleu eine Reinigungskraft Alarm, als sie eine von innen blockierte Eingangstür nicht öffnen konnte.

An Ort und Stelle sind nach Angaben der Polizei bedrohliche Inschriften in arabischer Sprache entdeckt worden. "Das Museum wird eine Hölle werden", laute ein Spruch, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Berichten zufolge war unklar, ob der Mann bewaffnet war.