In den Ermittlungen zum Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Container in der Grafschaft Essex bei London hat die britische Polizei am Freitag zwei weitere Menschen festgenommen. Es handele sich um einen 38 Jahre alten Mann und eine Frau gleichen Alters, gaben Beamte bekannt. Ihnen würden Menschenhandel sowie Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen.

Der bereits festgenommene 25-jährige Fahrer des Lastwagens, in dem die Leichen gefunden worden waren, stehe weiter unter Mordverdacht und bleibe in Haft, heißt es weiter. Der Haftbefehl gegen ihn sei am Donnerstag verlängert worden.

Leichen werden obduziert

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, werden die Leichen in einem Krankenhaus in Chelmsford obduziert. Die ersten elf Toten seien am Donnerstagabend – begleitet von einer Polizeieskorte – in die Klinik gebracht worden. Die Opfer, 31 Männer und acht Frauen, stammen aus China.

In London hielten rund 100 Menschen vor dem britischen Innenministerium eine Mahnwache ab. Jedes Jahr versuchen Tausende Migranten vor allem in Lastwagen oder mit Schiffen und Booten nach Großbritannien zu gelangen.