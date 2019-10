Grausiger Leichenfund: LKW-Fahrer unter Mordverdacht

Nach dem Fund von 39 Leichen in einem LKW bei London werden neue Details der Ermittlungen bekannt. Derzeit versucht die Polizei, die Identität der Menschen zu klären. In der Nacht wurden zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht - dem Herkunftsland des verdächtigen LKW-Fahrers. Offenbar besteht ein Zusammenhang zum Fall. Die Toten waren am Vortag im Kühlcontainer des LKW entdeckt worden.

Es ist noch unklar, woher die Opfer stammen. Das Innenministerium arbeitet eng mit den Ermittlern zusammen und liefert jede Unterstützung, die angesichts dieser schrecklichen Umstände möglich ist. Priti Patel Innenministerin

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei den Opfern um ins Land geschleuste Migranten handele. Wahrscheinlich seien sie erforen, bestätigt wurde das bisher nicht. Wer die Rettungskräfte alarmiert hatte, blieb zunächst unklar. Ebenso, ob der 25-jährige Verdächtige wusste, dass die Menschen an Bord waren. Er steht unter Mordverdacht.

Den Ermittlungen zufolge stammt der vordere Teil des LKW aus Nordirdland. Der Anhänger wurde demnach per Schiff vom belgischen Hafen Zeebrugge ins englische Purfleet transportiert. Obwohl er in Bulgarien gemeldet ist, gehört das Transportunternehmen einem Iren.