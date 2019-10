Tote im LKW: Polizei geht von Vietnamesen unter Opfern aus

Bei der Aufklärung des Todes von 39 Menschen in einem Lkw-Anhängers konzentriert sich die britische Polizei nun auf das Herkunftsland Vietnam. Andere Herkunftsländer kämen jedoch weiterhin in Frage, so die Beamten in Essex. Die Polizei hatte zunächst erklärt, es handele sich bei den Getöteten um Chinesen.

Man könne im Moment nicht über die Nationalität aller Opfer spekulieren, so der zuständige Polizeibeamte.

Vater in Vietnam überzeugt: Sohn unter den Toten

Ein 57-jähriger Vietnamese gab an, sein Sohn habe über eine bevorstehende illegale Einreise nach Großbritannien berichtet. Er habe schon lange nichts mehr von ihm gehört.

"Ich weiß, dass er an Bord war, weil ich Verwandte habe, die dort arbeiten und die mich angerufen haben. Sie hätten ihn abholen sollen, aber dann sagten sie mir, er sei an Bord des Lasters. Sie kannten die Route, die Zeit und den Ort der Ankunft, also muss es stimmen. Ich denke, dass sie die Wahrheit gesagt haben", so Nguyen Dinh Tu.

Irische Polizei nimmt weiteren Mann fest

Am Samstag nahm die irische Polizei einen Mann für Befragungen in Gewahrsam. Gegen den Mann habe es einen Haftbefehl wegen einer mutmaßlichen Straftat in Irland gegeben, die Polizei in Essex habe jedoch Interesse bekundet, den Mann zu befragen, hieß es in einer Mitteilung der Dubliner Polizei vom Samstag.

Am Freitag hatten die britische Polizei eine Frau und einen Mann aus dem nordenglischen Warrington sowie später einen Mann aus Nordirland festgenommen. Auch er stehe im Verdacht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein.