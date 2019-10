9. Protesttag in Beirut: Hisbollah-Anhänger stören Demonstration

Am neunten Tag in Folge haben in der libanesischen Hauptstadt Beirut zahlreiche Menschen für den Rücktritt der Regierung und gegen deren Misswirtschaft protestiert. Unter die Demonstranten mischten sich Anhänger der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz. Sie provozierten die Umstehenden mit Sprechchören, in denen sie Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hochleben ließen. Daraufhin kam es zu Tumulten mit Sicherheitskräften, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

"Friedfertiger Aufstand"

Die Aktivisten warfen der Hisbollah vor, friedliche Proteste zu unterwandern und Chaos zu stiften. Demonstrantin Rawaa Shahabeddine sagte: "Einige Leute versuchen hier mit Gewalt vorzugehen, aber wir wollen keine Gewalt anwenden. Dies ist ein friedfertiger Aufstand, und wir werden unser Ziel friedlich erreichen."

Die Demonstranten fordern nicht nur den Rücktritt der Regierung und ein Ende der Korruption, sondern ein anderes politisches System. Reformzusagen der politischen Führung des Landes konnten die Proteste nicht entscheidend eindämmen. Der Libanon macht seit mehreren Monaten eine schwere Wirtschaftskrise durch.