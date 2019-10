USA veröffentlichen Video von Angriff auf IS-Anführer Bagdadi

Nach dem Tod des Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, hat das US-Militär erstmals ein Video des Einsatzes im Nordwesten Syriens veröffentlicht.

Der Angriff der US-Spezialkräfte begann demnach in der Nacht zum Sonntag auf einem Stützpunkt in Syrien, von wo aus die Soldaten etwa eine Stunde lang mit Helikoptern über feindliches Gebiet zu Al-Bagdadis Versteck flogen.

Dazu der Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten, General Kenneth McKenzie:

"Zu Bagdadis letzten Momenten kann ich folgendes sagen: Er kroch mit zwei kleinen Kindern in ein Loch und jagte sich in die Luft. Daraus kann man schließen, was für eine Person Baghdadi war".

Die Identität Al-Bagdadis ist nach Angaben des US-Militärs aufgrund eines DNA-Abgleichs zweifelsfrei nachgewiesen worden. Unterdessen wertendie Soldaten eine bedeutende Menge an Daten aus, die bei dem Einsatz sichergestellt wurden.