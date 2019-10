Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 31.10.2019

Kann man die Regierung eines Landes wegen Nichteinhaltung gesetzter Klimaschutzziele verklagen? Niederländischen Umweltaktivisten gelang das erstmals erfolgreich vor einem Jahr. Ein Gericht in Den Haag verpflichtete die niederländische Regierung auch in zweiter Instanz zu einer drastischen Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen. Etwas Ähnliches wollten Greenpeace und drei Ökolandwirte auch in Deutschland versuchen, sind aber fürs Erste gescheitert.

Die Themen an diesem Donnerstag:

- Berliner Verwaltungsgericht weist erste Klimaklage gegen Bundesregierung zurück - lässt aber Berufung zu

- US-Repräsentantenhaus stützt Impeachment-Ermittlungen der Demokraten gegen Trump

- IS-Miliz bestätigt Tod von Anführer Al-Bagdadi und gibt Namen des Nachfolgers bekannt

- UND: Neuer Schritt in Richtung Frieden: Ukraine zu weiterem Truppenabzug im umkämpften Donbassgebiet bereit

