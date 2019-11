Wien: Jeder Eisbär fängt klein an

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien ist ein kleiner Eisbär auf die Welt gekommen. Bei der Geburt (09/11) seien Eisbären etwa ein halbes Kilogramm schwer und so groß wie ein Meerschweinchen, so der Zoo. Der oder die Neue ist inzwischen so groß wie zwei Meerschweinchen.

«Mutter Nora kümmert sich fürsorglich um ihr Jungtier. Die Sterblichkeitsrate bei Eisbärenbabys

im Freiland ist hoch. Deshalb drücken wir die Daumen, dass alles gut geht», so Tiergarten-DirektorinDagmar Schratter.

Erst Ende Januar sehen sich Eisbären-Nachwuchs und Besucher zum ersten Mal.

su mit dpa