Wie 1805: „Neuauflage“ der Schlacht bei Austerlitz

Im tschechischen Tvarožná stellten hunderte Mitwirkende die Schlacht bei Austerlitz nach. Bei dieser standen sich am 2. Dezember 1805 die Truppen des französischen Kaisers Napoleon sowie österreichische und russische Soldaten gegenüber. Napoleons Mannen schlugen die von den Kaisern Franz II. und Alexander I. gebildete Kampfallianz, tausende Soldaten starben. Bei dem Rollenspiel in Erinnerung an die Schlacht ging es unblutig zu. Kaiser Napoleon wurde vom US-Amerikaner Mark Schneider dargestellt.