Mindestens acht Seeleute sind an diesem Dienstagmorgen verschleppt worden, nachdem Bewaffnete im Hafen von Limbé in Kamerun einen Ölfrachter aus Griechenland gestürmt haben. Das haben griechische Schifffahrtsbehörden in Athen mitgeteilt.

Bei der Erstürmung der "Happy Lady" sei mindestens ein Mitglied der 28-köpfigen Crew verletzt worden, zitiert die Agentur AFP die griechische Handelsmarine.