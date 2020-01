no comment

Massen von Schnee türmen sich in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador. Aus Straßen wurden Hohlwege, die nicht mehr befahrbar sind. Nach heftigen Schneefällen soll im Osten des Landes nun die Armee ausrücken, um den Bewohnern beim Ausgraben ihrer Häuser, Autos und Straßen zu helfen. Innerhalb von 24 Stunden waren 70 Zentimeter Schnee gefallen. Am Montag konnte der kanadische Wetterdienst allerdings zunächst keine Entwarnung geben. Es soll weiter schneien, so hieß es.