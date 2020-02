Angriff auf Shisha-Bar: Bekennervideo mit rechtsradikalem Motiv

Nach Schießereien im hessischen Hanau am Mittwochabend mit elf Toten und mehreren Verletzten wurde der mutmaßliche Täter Tobias R. tot aufgefunden, er handelte offenbar aus rechtsradikalen Motiven. Der Bundesgeneralanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Wie Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise berichten, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Todesschützen um Tobias R. Er hinterließ ein Bekennerschreiben und ein Video, in dem er wirre Ansichten von rechtsradikaler Natur äußert.

Wenige Tage vor der Tat soll Tobias R. ein YouTube-Video veröffentlicht haben, in dem er in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner" spricht. Das Video war am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen. Es wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen und war bereits seit einigen Tagen im Netz.

In dem YouTube-Video sagt Tobias R., in den USA würden "unterirdische Militäreinrichtungen" existierten, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände kämpfen. Einen Hinweis auf eine geplante Gewalttat in Deutschland enthielt das Video nicht. enthalten.

Zahlreiche Schusswaffen im Fluchtfahrzeug gefunden

Der Täter flüchtete nach der Schießerei zunächst. Nach Zeugenaussagen erhielt die Polizei Hinweise auf ein flüchtendes Fahrzeug, das im Rahmen der Großfahndung im Ortsteil Kesselstadt ermittelt werden konnte. Die Suche nach dem Täter endet erst nach Stunden: Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei Tobias R. leblos an seiner Wohnanschrift in Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche. In dem Fahrzeug von Tobias R. fand die Polizei zahlreiche Schusswaffen.

Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter, teilte die Polizei mit.

Kurdischstämmige Menschen unter den Opfern

Die erste Schießerei ereignete sich gegen 22 Uhr in der Shisha-Bar „Midnight“am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt. Der Schütze soll dort wild um sich geschossen haben. Augenzeugen berichten von acht bis neun Schüssen. Hier steben fünf jungen Menschen, darunter eine Frau. Die Beamten machten bislang keine Angaben zur Identität und Nationalität der Opfer. Nach Medieninformationen sollen sind kurdischstämmige Menschen unter den Opfern befinden.

Danach fuhren der Täter offenbar mit einem dunklen Fahrzeug in den rund zwei Kilometer entfernten Stadtteil Kesselstadt in die Karlsbader Straße und drangen dort in eine weitere Shisha-Bar, die „Arena Bar & Café“ ein. Amateuraufnahmen aus dem Internet zeigen Szenen vor der besagten Shisha-Bar.

Beamte mit Maschinenpistolen sicherten die Tatorte und Umgebungen ab. Später in der Nacht kreiste ein Polizeihubschrauber über Hanau. Die Polizei war auch im Hanauer Stadtteil Lamboy mit einem Großaufgebot vor Ort, eine Schießerei hat es dort aber nicht gegeben.

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sie sei erschüttert darüber, was passiert ist. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte, die Gedanken seien bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde.