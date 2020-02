"Wir lassen uns nicht spalten" - Mahnwachen für die Opfer von Hanau

Nach den Anschlägen von Hanau hat es in vielen deutschen Städten Mahnwachen für die Opfer gegeben - auch am Brandenburger Tor in Berlin versammelten sich mehrere Hundert Menschen.

In Hanau sprachen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte: "Wir lassen uns nicht spalten! Wir müssen alles tun, damit alle in diesem Land ohne Angst leben. Wir lassen uns nicht spalten. Wir gehören zusammen - auch und gerade in einer so schrecklichen Stunde. Und deshalb werden wir alles tun, denen entgegenzutreten, die glauben, dass sie durch Hass, durch Hetze, durch Ausgrenzung und sogar durch Gewalt die Gesellschaft verändern können."

Einige in Hanau riefen auch "Nazis raus" und "Solidarität heißt Widerstand".