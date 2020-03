Aktienmärkte leicht erholt: Dow Jones legt um 5 % zu

Nach dem Absturz zum Wochenstart haben sich die Aktienmärkte am Dienstag leicht erholt. Die Nervosität an der Wall Street bleibt angesichts der Coronavirus-Krise riesig. Doch die milliardenschweren Geldspritzen, die US-Notenbank und Regierung Unternehmen und Bürgern in Aussicht gestellt haben, beruhigen die Gemüter zumindest etwas.

Der Dow-Jones-Index eroberte die Marke von 21.000 Punkten zurück und verzeichnete ein Plus von mehr als fünf Prozent.

Die freundliche Stimmung in New York sorgt auch für steigende Kurse in Europa. Paris schloss mit einem Plus von 2,8 Prozent - genau wie London.

Der Deutsche Aktienindex in Frankfurt am Main legte um gut zwei Prozent zu – auf 8.939 Punkte.

Am Montag hatte der Index den Handel noch mit einem Minus von 5,3 Prozent beendet.