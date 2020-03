Jetzt doch: Après-Ski-Clubs in Schweden geschlossen

Im Umgang mit der Coronavirus-Krise geht Schweden einen eigenen - zunehmend umstrittenen Weg. Dabei gibt es bereits mehr als 2000 Infizierte und 25 Tote im 10-Millionen-Einwohner-Staat. Die Regierung setzte bislang auf Appelle, statt Verbote.

Auch wenn Ministerpräsident Stefan Löfven bei seiner Rede an die Nation am Sonntagabend die Schweden warnte, es könnten härtere Zeiten anbrechen: Die bisherigen Maßnahmen wurden nicht verschärft.

Nur Universitäten und Gymnasien sind geschlossen, Veranstaltungen mit bis zu 500 Menschen bleiben weiterhin erlaubt. Auch Reisen innerhalb des Landes, Konsequenz: in den Skigebieten herrschte in den vergangenen Tagen reger Betrieb.

Ein besonderes Ärgerniss: Hunderte Menschen feierten ausgelassen in den Après-Ski-Clubs angesagter Orte wie Sälen oder Åre, was manche inzwischen schon das schwedische Ischgl nennen- in Anspielung an das Covid-19-Epizenturm in Südtirol

Schwedische Ärzte und Politiker forderten inständig, dem unveranwortlichen Treiben ein Ende zu setzen. Ihre Kritik wurde erhört; Am vergangegen Wochende haben Restaurants und Clubs ihren Betrieb eingestellt.

Från och med den 22 mars är all afterski-verksamhet på våra skidorter stängd. SkiStar bedriver ingen egen... Publiée par SkiStar sur Dimanche 22 mars 2020

Der Skisport in Schweden geht weiter- während andernorts in Europa die Skilifte schon lange stillstehen. In Schweden wird lediglich empfohlen, Abstand von anderen Menschen zu halten.