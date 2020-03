Stadt Wolfsburg besonders hart getroffen: 18 Tote in einem Heim

Die Stadt Wolfsburg hat auf ihrer Internetseite eine Art Ticker eingerichtet, auf dem die aktuellen Informationen zur Coronavrirus-Krise in der Stadt gemeldet werden. Die Lage ist dramatisch. Nicht nur in einem Heim für Demenzkranke, dem Hanns-Lilje-Heim, sind 18 Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatten, gestorben. Drei Bewohner starben an diesem Montag: eine 90-jährige Frau, ein 87-jähriger Mann und ein 85-jähriger Mann.

Inzwischen wurden in dem Heim infizierte von nicht-infizierten Bewohnern getrennt. Doch für Menschen, die an Demenz leiden, ist diese Situation besonders schwierig.

Beschäftigte des Klinikums Wolfsburg positiv getestet

Doch auch zwei Beschäftigte des Klinikums Wolfsburg wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurde entschieden, dass das Krankenhaus keine weiteren PatientInnen aufnimmt. Alle 250 PatientInnen sowie die Beschäftigten und deren Kontaktpersonen wurden getestet. Nur ein geringer Teil der Tests sei positiv, steht auf der Internetseite der Stadt Wolfsburg.

Jetzt sollten auch PatientInnen in einem Hotel untergebracht werden.

Neue Phase der Coronavirus-Epidemie in Deutschland

Coronavirus-Fälle in deutschen Pflegeheimen stehen aus Sicht des Berliner Virologen Christian Drosten für eine neue Phase, die auch mit mehr Todesfällen einhergeht. Bisher habe Deutschland auch ein bisschen Glück gehabt, sagte Drosten am Montag im NDR-Podcast. Infiziert hätten sich zunächst vor allem jüngere Leute im Urlaub und die Krankheit in ihren etwa gleichaltrigen Netzwerken verbreitet. Vor Wolfsburg waren in einem Altenheim in Würzburg 13 Menschen gestorben.

Laut der Johns Hopkins Universität - Stand Montagabend - hatten sich in Deutschland 66125 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt und waren positiv getestet worden. Es wurden 616 Todesfälle verzeichnet. Die meisten bestätigten Fälle und die meisten Toten waren in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen.