Der 5. August ist der Jahrestag der Militäroffensive "Sturm", mit der Kroatien vor 25 Jahren von Serbien kontrollierte Städte befreite. Die Offensive beendete einen vier Jahre währenden Krieg.

Bei der serbischen Gedenkfeier in Sremska Raca auf der Brücke zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina, wo damals rund 200.000 ethnische Serben vor den kroatischen Truppen flohen, enthüllte Präsident Aleksander Vucic eine Gedenktafel für die Opfer.

In einer Ansprache sagte Aleksander Vucic, Serbien wolle "Versöhnung" und "Frieden" mit Kroatien.

Während in Serbien der Opfer gedacht wurde, fanden auf kroatischer Seite in der Kleinstadt Knin Feierlichkeiten zu dem Jahrestag statt. Kroatiens Präsident Zoran Milanovic verlieh Medaillen an Generäle aus Kriegszeiten.

Ein symbolischer Wendepunkt im Verhältnis zwischen Serbien und Kroatien?

Zum ersten Mal nahm auch ein Vertreter der serbischen Minderheit an der Feier in Kroatien teil, was als symbolischer Wendepunkt in der Beziehung beider Länder gesehen werden kann.

Während der Ehrung der Generäle betonte Zoran Milanovic, dass es sich um einen "gerechten" Krieg gehandelt habe, auch wenn er akzeptierte, dass nicht alle diese Ansicht teilen.

Bei der viertägigen Militäroperation 1995 und im Anschluss daran kam es zu Kriegsverbrechen an serbischen Zivilisten. Mehrere kroatische Armeeoffiziere wurden wegen ihrer Rolle während der Operation wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Die Generäle Anto Gotovina und Mladen Markač wurden jedoch vom UN-Tribunal in Den Haag freigesprochen.

Serbien fordert nach wie vor, dass einige dieser Offiziere aus dieser Zeit vor Gericht gestellt werden.