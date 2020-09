Usbekistan: Freiluftprüfungen für Examensanwärter

no comment

Der Examensstress ist für viele Studierende ohnehin schon schwer zu bewältigen. In Usbekistan kam eine ungewohnte Umgebung hinzu. Ob das für Beruhigung bei den Prüflingen sorgte? Mehr als 100.000 Anwärter auf einen Hochschulabschluss mussten ihre Klausuren unter freiem Himmel schreiben. In Taschkent wurden dafür unter anderem Grünanlagen und ein Fußballstadion in "Prüfungssäle" umgewandelt.