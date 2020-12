Lichter in Lyon und Impfstoff der Hoffung - Euronews am Abend 08.12.

⭐️ Guten Abend - in Lyon ist heute Lichterfest - unter dem Slogan MERCI, MARIE wird daran erinnert, dass die Stadt von der Pest verschont blieb. Eigentlich kommen jedes Jahr am 8. Dezember mehrere Millionen Menschen nach Lyon - und es gibt ein Licht-Spektakel in der Stadt. Nicht so in Corona-Zeiten. Es regnet in Lyon, die Show ist abgesagt, aber die Menschen stellen ihre Kerzen in die Fester - und über der Stadt steht am Hügel "Merci, Marie".

🎄Welche Form von Lockdown über die Feiertage?

💉Maggie war die erste, die mit den neuen Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft wurde. Sie sagt: "Machen Sie mit".

🦠Dänemarks Regierungschefin warnt vor dem Corona-"Amok" im neuen Jahr.

🚄Es geht um Corona: die Schweiz stellt den Zugverkehr nach Italien ein. Auch Deutschland ist betroffen.

🇪🇺 Boris Johnson reist morgen zu Brexit-Verhandlungen nach Brüssel. Worum es noch geht.

🛳 Es knirscht zwischen Griechenland und der Türkei - und es geht um die Flüchtlinge.

🏔Der Mount Everest ist jetzt 86 Zentimeter höher - wieso eigentlich?

Lichter in den Fenstern in Lyon Euronews

💜 Ihnen einen noch einen schönen Abend!