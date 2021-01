Hotspot St. Moritz, Mutation in Garmisch - Euronews am Abend am 18.01.

🙂 Guten Abend! Sind Sie gut in die neue Woche gestartet? Wir hoffen es.

🇨🇭 In der Schweiz gilt seit diesem Montag der Lockdown. In Deutschland soll am Dienstag eine Verlängerung beschlossen werden. Ein neuer Corona-Hotspot ist St. Moritz in der Schweiz - dort grassiert eine Variante.

😷 In Bayern sind FFP2-Masken seit heute Pflicht. Ist Söder mit dieser Initiative Vorreiter?

🙁 So schlimm ist die Corona-Lage in Portugal: es gibt keine Intensivbetten mehr.

🦠 Wie gefährlich ist die Mutation, die in der Klinik in Garmisch entdeckt wurde?

🔴 Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bleibt in Haft. Doch er ruft auch zu Protesten auf.

✈️ Unsere Kollegin Galina Polonskaya war mit an Bord des Flugs von Nawalny nach Moskau. Eine ziemlich surreale Situation.

😮 In Tunesien sind allein am Sonntag mehr als 600 Protestierende festgenommen worden.

🇺🇸 Am Mittwoch wird Joe Biden in sein Amt als US-Präsident eingeführt. Es gibt riesige Sorgen um die Sicherheit der Zeremonie.

🧡💙💜 Ihnen alles Gute - bis morgen!