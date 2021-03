Stürmische Corona-Zeiten, Streit ums Impfen - Euronews am Abend 12.03.

🙂 Hallo! Der Himmel über Berlin war in dieser Woche ganz besonders! Wir hoffen, Sie finden etwas, das Sie interessiert in unserer Nachrichtenauswahl an diesem Freitag.

💉 Wird der russische Impfstoff Sputnik V vom EU-Impfpass ausgeschlossen?

🧬 Wer kriegt wieviel Impfstoff? Österreichs Kanzler macht der EU heftige Vorwürfe.

🩺 Wieder mehr Neuinfektionen in Deutschland - und Jens Spahn schaut beim Impfen zu.

🚑 Zur Corona-Lage in Europa: Frankreich verlegt Patient:innen ins Ausland. h

🚓 Der Fall der vermutlich ermordeten Sarah bewegt die Britinnen und Briten.

✉️ Worum geht es bei den Wahlen an diesem Sonntag? Und was passiert mit der CDU?

🦑 Meeres-Schnecken, die sich selbst den Kopf abschlagen - was ist da los?

🦅In UNREPORTED EUROPE berichtet unser Kollege aus Albanien vom Streit um einen Flughafen, von Touristen und Vögeln.

💨 Wir wünschen einen guten Start ins Wochenende!