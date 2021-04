Das Wichtigste an diesem Mittwoch - Euronews am Abend am 07.04.

🙃 Guten Abend! Angela Merkel plädiert für einen kurzen strengen Lockdown, doch im Moment sieht es nicht so aus, als würde vor Montag darüber beraten. In Frankreich gibt es noch mehr Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, während der harte Lockdown gerade erst begonnen hat. In Italien gehen die Kinder und Jugendlichen jetzt wieder in die Schule.

💉 An diesem Mittwoch dreht sich viel um AstraZeneca: die EMA empfiehlt das Vakzin weiterhin, doch die britischen Behörden schränken nun auch ein.

🦠 Vielerorts wird das Impftempo erhöht, um die steigende Zahl an Neuinfektionen unter Kontrolle zu kriegen. Das Wichtigste aus Europa - mit einem neuen Versprechen in Spanien.

🇧🇷 In Brasilien gibt es schon wieder einen neuen traurigen Corona-Rekord.

🔴 Durch Covid-19 ist vieles noch viel schlimmer: im Jahresbericht von Amnesty International.

🛋 Alles Machos? Nach dem Besuch in Ankara gibt es das sogenannte "Sofagate" um Ursula von der Leyen.

🌱 Eigentlich wollen alle gerade etwas pflanzen, aber das ist schwer für britische Gartenfreundinnen und Hobbygärtner.

💶 Und wer sind die Reichsten in Europa?

🌈 Passen Sie gut auf sich auf! Bis morgen!