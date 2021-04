Thailand: 1,60 Meter langer Waran erschreckt Kunden in Supermarkt

Ein Video aus Thailand hat für Aufregung gesorgt. In einem Supermarkt unweit von Bangkok hat ein Waran sein Unwesen getrieben - und damit unter den Kunden für Panik gesorgt. Die rund 1,60 Meter lange Riesenechse erklomm ein Regal und räumte sie mit seinen Beinen leer. Auf dem obersten Brett angekommen, ruht sich das Tier erst einmal aus.

Das Tier sei vermutlich aus einem nahegelegenen Kanal gekommen. Es war zielstrebig in den Laden in Nakhon Pathom, rund 50 Kilometer westlich von der thailändischen Hauptstadt, gekrochen. Angestellte des Supermarktes verständigten die Polizei, die das Tier bändigten und aus dem Geschäft brachten. Sie entließen es in einem nahegelegenen Gebüsch wieder in die Freiheit.

Bei dem Waran handelte es sich um einen Bindenwaran. Sie haben zwar eine beeindruckende Größe, sind aber ungefährlich.

Das Video wurde von der Plattform "Viral Press" auf YouTube gepostet geht seitdem viral.