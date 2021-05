Gemeinsam feiern - auf Bewährung

Konzertbesucher ohne Maske, die vor der Teilnahme an einem Musikfestival im #SeftonPark, Liverpool, einen Covid-Test ablegen mussten, haben am Sonntag die Sicherheit mehrerer Veranstaltungen getestet - die britische Regierung plant, am 21. Juni fast alle Beschränkungen aufzuheben.

In Madrid durften mehrere tausend Zuschauer zum Stierkampf in die "Las Ventas"-Arena - mit Atemschutz und Sicherheitsabstand. Und einer politischen Seite: Anstehende Regionalwahlen und Warnungen der Gesundheitsbehörden vor Massenveranstaltungen. Aber Isabel Ayuso, Präsidentin der Autonomen Region Madrid (Rechtspartei PP) will den Regierungspräsidenten des Landes, Pedro Sánchez (Sozialdemokrat) kippen. Madrid hatte zuletzt eine Corona-14-Tage-Inzidenz von 384 (pro 100.000 Einwohnern) - die zweithöchste in Spanien.

su mit AFP, AP