Rechtsextremer Europarlamentarier kommt in Griechenland in Haft

In Griechenland ist der Europaabgeordnete Ioannis Lagos ins Gefängnis gebracht worden. Der führende Rechtsextremist des Landes war am Samstag von Belgien ausgeliefert worden. Bereits im April hatte das Europaparlament seine Immunität aufgehoben.

Lagos gehört der rechtsextremen und rassistischen griechischen Partei Goldene Morgenröte an. Er war im Herbst von einem Athener Gericht wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung verurteilt worden. Er bekam eine Haftstrafe von 13 Jahren und acht Monaten. Trotz seiner Verurteilung war er bis zur Aufhebung seiner Immunität Ende April auf freiem Fuß.

Die Goldene Morgenröte saß jahrelang im Parlament in Athen. Während Griechenlands schwerer Finanzkrise wurde sie vorübergehend drittstärkste Kraft. Bei der Wahl 2019 scheiterte sie an der Drei-Prozent-Hürde und ist seitdem nicht mehr im Parlament in Athen vertreten. Parteimitglieder hatten immer wieder linke Bürger und Migranten attackiert und einen linken Rapper getötet.