Der mysteriöse Schweizer: Kann Gjon's Tears den ESC 2021 gewinnen?

Gjon's Tears, der eigentlich Gjon Muharremaj heißt, kommt aus dem Kanton Freiburg. Der fast 23-Jährige hat klassische Musik studiert und ist Grundschullehrer. Über sein Privatleben ist nicht so richtig viel bekannt.

Aber sein Name verweist auf die albanisch-kosovarischen Wurzeln seiner Eltern. Der Großvater hatte Gjon bei der Casting-Show "Albania got talent" angemeldet. Denn schon als der Junge neun Jahre alt war, rührte er den Opa mit Songs von Elvis Presley zu Tränen. Daher der Künstlername: "Gjon's Tears".

Später machte der musikbegeisterte Jugendliche noch bei mehreren anderen TV-Wettbewerben in der Schweiz und in Frankreich mit. In Albanien wurde der kleine Gjon 2011 übrigens Dritter, ansonsten schaffte er es auch noch einen Platz weiter.

Beim ESC in Rotterdam muss sich der junge Mann aus Broc im Halbfinale an diesem Donnerstag erst für die Endrunde am Samstag qualifizieren. Doch dass Gjon ins Finale kommt, daran gibt es kaum Zweifel.

Er singt auf Franzöisch "Tout l'univers".

Aargauer Zeitung meint, Gjon's Tears kann ESC gewinnen

Die Aargauer Zeitung schrieb schon mal "Weshalb die Schweiz gewinnen wird". Als einzige ernsthafte Konkurrentinnen sieht das Blatt die Französin Barbara Pravi, mit der sich Gjon in Paris getroffen hat. "Die 28-jährige Sängerin serbischer und iranischer Herkunft setzt sich gegen die Gewalt gegen Frauen ein, nachdem sie selbst Opfer geworden ist. Die zweite Favoritin kommt aus Malta und heisst Destiny. Wie Gjon’s Tears stand die 19-jährige maltesische Wuchtbrumme mit nigerianischen Wurzeln schon im letzten Jahr für Malta in den Startpflöcken. Ihr Song «Je me casse» ist ein Dance-Knaller, der Frauen in ihrer Unabhängigkeit bestärken soll. Gut gehandelt werden auch die Beiträge von Italien, Bulgarien und Island. Die Gewinnchancen der restlichen Kandidaten werden von den Buchmachern als relativ gering eingeschätzt."

Auf Instagram postet Gjon's Tears zwar jede Menge Fotos - viel von sich preis gibt er aber nicht.

Am Samstagabend können Sie das Finale mit uns zusammen erleben - wir bringen dann auf unserer Internetseite einen LIVETICKER zum Eurovision Song Contest.