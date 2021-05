Messerattacke bei Nantes: Mutmaßlicher Täter erschossen

In Frankreich wurde der mutmaßliche Messerangreifer vom Freitag von Einsatzkräften der Polizei in der Nähe des französischen Nantes erschossen. Der Mann war ins Kommissariat einer 20.000-Einwohner-Gemeinde La Chapelle sur Erdre eingedrungen und hatte dort auf eine Polizistin mehrfach eingestochen. Die 47-jährige Beamtin wurde dabei schwer verletzt.

Dritter Angriff auf französische Polizisten in einem Monat

Der Täter war den Behörden offenbar zuvor als radikalisiert und psychisch krank bekannt. Es ist bereits die dritte Tat in Frankreich innerhalb weniger Wochen, bei der Polizisten angegriffen wurden. Anfang Mai wurde Eric Masson bei einer Drogenrazzia in Avignon getötet. Zuvor hatte ein islamistischer Attentäter Ende April einen Anschlag auf eine Polizeibeamte in einem Vorort von Paris verübt.