Das Urteil gegen Mladic - Euronews am Abend 08.06.

😮 Guten Abend!

🌍 Munira Subasic - eine der Mütter von Srebrenica hält in Den Haag das Urteil in der Hand. Sie möchte es ihren Enkeln in Bosnien mitbringen. 26 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica ist Ratko Mladic definitiv verurteilt.

🙁 Auf seiner Tour durchs Land hat Emmanuel Macron einen Schlag ins Gesicht verpasst bekommen.

👩🏻‍💻Dem FBI und Europol ist weltweit ein enormer Coup gelungen: Operation Trojanerschild.

💉 Der digitale EU-Covid-Pass kommt - das müssen Sie dazu wissen.

🧑🏼‍💻 ERROR 503 - heute waren weltweit zahlreiche Internet-Seiten down.

🦠 Attila Hildmann wettert: Google und Apple haben seinen Hauptkanal gesperrt.

🕺🏽💃 Bei diesen Bildern von 10.000 Feierwütigen am Strand in Albanien hat es den Kolleg:Innen die Sprache verschlagen.

🙉 Und wir sagen TSCHÜSS - bis morgen!