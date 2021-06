EU-Klage gegen Deutschland - Touris in Paris: Euronews am Abend 09.06.

🙂 Guten Abend!

🇪🇺 So noch nicht dagewesen. Brüssel ist verärgert über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die EU verklagt Deutschland - es geht ums Geld.

🙁 Rechtsextreme Chat-Gruppen bei der Polizei Frankfurt - sogar beim SEK!

😷 Im Streit um die Masken sieht es nicht gut aus für Jens Spahn.

🦠 Der Virologen Marc Van Ranst muss sich weiter versteckt halten - was er dazu sagt.

⛱ Viele sind schon am Strand in Malaga in Spanien und ein paar Urlauberinnen und Urlauber auch schon in Paris. In Frankreich kann man seit heute auch wieder drin im Restaurant essen. Schauen Sie mal.

💵Echt jetzt? Die Reichsten zahlen so gut wie keine Steuern. Wie das kommt...

⚽️Kurz vor der EM sorgen zwei Fälle von Corona-Infektionen in der spanischen Nationalelf für richtig Ärger.

🌸 Hoffentlich ist etwas dabei, das Sie heute interessiert. Ihnen alles Gute!