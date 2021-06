🙂 Guten Abend!

✈️ Das 2. Geständnis-Video vom Journalisten Pratassewitsch hat das belarussische Staatsfernsehen ausgestrahlt. Darin weint der 26-Jährige und lobt Präsident Alexander Lukaschenko als jemanden mit "harten Eiern". Die Eltern des Oppositionellen sagen, dass ihr Sohn so etwas nicht freiwillig sagen würde. Und die EU macht ihren Flugraum für Maschinen aus Belarus dicht.

⛪️ Ändert sich jetzt etwas in der katholischen Kirche in Deutschland? Wegen der Missbrauch-Skandale will der Münchner Kardinal ein Zeichen setzen.

💉 Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt tritt für die AfD ein Arzt an, der Impfgegner und Coronaleugner ist.

Es tobt ein Streit um das Klima und den Benzinpreis.

😮 Diese Bilder vom Impfen per Drohne haben in der Redaktion heute viele beeindruckt.

🥣🍞 Granola Gate - es geht ums Müsli - Was es mit dem Frühstücks-Skandal in Finnland auf sich hat.

🖤 Friederike Mayröcker - die Grande Dame der Literatur - ist in Wien gestorben. So trauern ihre Fans im Internet.

