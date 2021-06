Für immer"Aschenbrödel": Trauer um Libuse Safrankova (68✝)

Ihre Hauptrolle in dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" von 1973 machte sie bekannt. Nun ist die tschechische Schauspielerin Libuse Safrankova im Alter von 68 Jahren gestorben.

Generationen von Kindern sind mit ihr aufgewachsen, die DEFA-Koproduktion, unter anderem gedreht auf Schloss Moritzburg, ist bis heute fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms auch im deutschen Fernsehen.

Die Schauspielerin mit dem bezaubernden Lächeln danach lange Zeit auf die Märchenrolle festgelegt, Dabei wirkte sie in fast 150 Kino- und Fernsehproduktionen mit - unter anderem auch in dem mit einem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichneten Drama "Kolya von 1996. Safrankova und ihr Ehemann, der Schauspieler Josef Abrham galten lange als das Traumpaar des tschechischen Fernsehens.

2014 erkrankte sie an Lungenkrebs. Sie verstarb am 9. Juni in einem Krankenhaus in Prag an ihrem 68 Geburtstag.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird nicht nur in Deutschland jedes Jahr zu Weihnachten ausgestrahlt. Auch in der Schweiz, Spanien, Schweden und Norwegen ist der Film ein Weihnachtsklassiker. Als das norwegische Fernsehen es einmal wagte, den Film nicht auszustrahlen, kam es zu Demonstrationen unzufriedener Zuschauer vor dem Sender.