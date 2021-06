🙂 Guten Abend!

😷 Kommt jetzt der coole Sommer in Europa? Ende der Maskenpflicht im Freien - außer in Menschenmengen - in Frankreich, Lockerungen auch in Österreich und Italien.

✈️ Hat die Regierung Chaos verbreitet? In Großbritannien gibt es eine Klage gegen die Corona-Ampel der Risikogebiete.

👮‍♂️Pushbacks und andere Vorwürfe: Ist die Grenzschutz-Organisation Frontex außer Kontrolle?

😮Morgen wählen die Iranerinnen und Iraner einen neuen Präsidenten oder sie sollten einen wählen.

🇸🇪Covid-19, Delta und Mietpreise: Stürtzt die Regierung in Schweden?

🌎In welcher Stadt ist das mit der schlechten Luft am schlimmsten in Europa?

⛱In den USA ist die Hitzewelle noch dramatischer - schauen Sie mal...