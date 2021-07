Euro 2020: Nach Sieg gegen Dänemark ist England im Finale der EM

England steht im Finale der Fußball-EM. Besonders bitter für Gegner Dänemark: Ein Foulelfmeter in der Verlängerung verhalf den Three Lions zum 2:1- Sieg im Halbfinale. Im Endspiel am Sonntag treffen die Engländer auf Italien. Für die Mannschaft wäre es der erste EM-Titel.

2:1 durch Harry Kane

Den Elfmeter von Harry Kane in der 105. Minute wehrte Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel zwar ab, gegen den Nachschuss war er aber machtlos. Kane gelang das umjubelte 2:1, der Brite musste den Ball nur noch über die Linie schieben.

Dänemark hatte sich in der ersten Halbzeit zuerst in Führung gekickt. Das 1:0 war ein Freistoß aus einer Entfernung von 25 Metern, den Jungstar Mikkel Damsgaard in der 30. Minute für die Dänen verwandelte. Der 21-jährige Torschütze spielt derzeit in Italien bei Sampdoria Genua.

Das zweite Tor in der ersten Halbzeit war ein dänisches Eigentor von Simon Kjær. So stand es nach 45 Minuten im Wembley Stadion in London 1 : 1.

Das Finale der Euro 2020 findet am kommenden Sonntag ebenfalls in Wembley statt. Trotz steigender Corona-Neuinfektionen in London soll das Endspiel vor etwa 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden.